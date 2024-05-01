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Двоих пассажиров Air Astana госпитализировали в Уральске с подозрением на холеру

Уральск. 1 мая. КазТАГ — Двоих пассажиров Air Astana доставили в больницу в Уральске с подозрением на холеру, сообщает «Уральская неделя».

Источник: КазТАГ

«К нам ночью доставили двух граждан России. После сбора анамнеза, эпиданамнеза, клинического осмотра полностью исключили холеру. Состояние удовлетворительное у обоих. Они уехали по месту проживания в Саратовскую область», — сообщила директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова.

Самолет прибыл из Алматы в Уральск 30 апреля в 22.25. По словам пассажиров, во время полета мужчине и женщине стало плохо, у них была температура, их рвало. После приземления самолета на борт поднялись врачи-санэпидемиологи.

«Нас два часа держали в самолете. А потом всех пассажиров выпустили», — сообщила одна из пассажиров.

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