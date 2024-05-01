В Свердловской области началась акция «Бессмертный полк»

Она проводится по 12 мая в нескольких форматах. Фотографию своего героя можно разместить на аватарке в социальных сетях. Также есть вариант приклеить её на заднее правое стекло автомобиля. Фото нужно подписать, указав годы жизни и сопроводить это хэштегом #нашБессмертныйполк.