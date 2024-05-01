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В Свердловской области началась акция «Бессмертный полк»

В Свердловской области 1 мая стартовала акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Она проводится по 12 мая в нескольких форматах. Фотографию своего героя можно разместить на аватарке в социальных сетях. Также есть вариант приклеить её на заднее правое стекло автомобиля. Фото нужно подписать, указав годы жизни и сопроводить это хэштегом #нашБессмертныйполк.

Кроме того, фото можно прикрепить на одежду и поделиться своей фотографией в соцсетях с хэштегом #героиснами. Информация обо всех вариантах участия есть на официальном сайте polkrf.ru. Там же размещён онлайн-конструктор для оформления фото героя.