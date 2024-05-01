В Сочи выступят артисты из 10 цирков мира

По словам артиста цирка д’Ивер Буглион Сампиона Буглиона, который впервые привез в Сочи номер «Рояль», отечественные коллеги всегда были для него образцом циркового искусства, а возможность работы на российской сцене — уникальный опыт. «Для меня это будет уникальной возможностью работать здесь — в России, с российскими артистами, потому что для меня российские артисты были самыми лучшими, на которых можно будет равняться, обменяться с ними культурным опытом», — сказал Буглион.