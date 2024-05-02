«Отпустите жить к сестре»: в Красноярске подросток не простил отца-деспота, по вине которого попал в страшное ДТП и получил тяжелый перелом

— Дети являются заложниками отношений между взрослыми людьми и свидетелями конфликтов, зачастую с применением морального, физического насилия. В силу своего несовершеннолетнего возраста ребенок не может принимать решения в отношении своих родителей, боится сообщить о жестоком обращении в семье, — рассказывает уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. И приводит в пример одну историю, которая имела место в 2023 году.
Отец жестко воспитывал трех своих детей — дочь и двух сыновей. Любитель выпить, он в состоянии алкогольного тумана мог ударить любого из домочадцев. Заставлял жену составить ему компанию за бутылкой, а она боялась семейного деспота и не находила в себе сил противиться. И постепенно сама втянулась.
В мае 2023 года — подростку уже 15 лет — пьяный отец приказал ему сесть на мотоцикл и ехать с ним к бабушке. Напрасно Коля уговаривал его остаться дома, говорил: «Тебя же прав лишили, не надо никуда ехать». Но папаша не привык никого слушать. Сели, тронулись — нажал на газ, потерял управление, мотоцикл врезался в бордюр. Водитель легко отделался, а вот парнишку на автомобиле скорой помощи доставили в Красноярск в 20-ю больницу, где сделали сложнейшую операцию на тазобедренном суставе.
Травм было несколько, лечился Коля долго. Но в кои-то веки он спал спокойно, без опаски, что над ним начнут измываться.
Однако и тут его достали родители. Нет, они его не навещали. Они были озабочены тем, чтобы «отмазать» папашу. Тот звонил Коле и требовал: «возьми вину на себя, скажи следователю, что ты сел за руль мотоцикла, а я тебе не разрешал». Какой цинизм!
Подросток не знал, как защититься. Он поговорил со старшей сестрой, чтобы она забрала его к себе после больницы. И даже обратился с такой просьбой к детскому омбудсмену, чтобы посодействовал. К его счастью, мать подписала соглашение, чтобы Коля пожил на каникулах у сестры.
А вскоре отец скончался: причиной стали последствия пьяных загулов. После похорон подросток смог вернуться домой. С матерью провели профилактическую беседу. Сейчас семья находится на учете. Хочется верить, что Коля забудет о прошлых невзгодах, как страшный сон.