«Отпустите жить к сестре»: в Красноярске подросток не простил отца-деспота, по вине которого попал в страшное ДТП и получил тяжелый перелом

В мае 2023 года — подростку уже 15 лет — пьяный отец приказал ему сесть на мотоцикл и ехать с ним к бабушке. Напрасно Коля уговаривал его остаться дома, говорил: «Тебя же прав лишили, не надо никуда ехать». Но папаша не привык никого слушать. Сели, тронулись — нажал на газ, потерял управление, мотоцикл врезался в бордюр. Водитель легко отделался, а вот парнишку на автомобиле скорой помощи доставили в Красноярск в 20-ю больницу, где сделали сложнейшую операцию на тазобедренном суставе.