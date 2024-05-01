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Жителей Самарской области предупредили о ночных заморозках до −3 градусов

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 83% 757 мм рт. ст. +19°

В ближайшие дни ночью в Самарской области температура воздуха может опуститься до −3 градусов. Синоптики предупредили жителей региона о предстоящих заморозках.

— Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 2, 3, 4 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы −0…-3 градусов — сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Самарцам рекомендуют одеваться теплее и не допускать переохлаждения, а водителям советуют соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим. Также для защиты сельскохозяйственных культур необходимо укрыть растения пленкой, нетканым материалом или соломой.