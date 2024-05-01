Жителей Самарской области предупредили о ночных заморозках до −3 градусов

Самарцам рекомендуют одеваться теплее и не допускать переохлаждения, а водителям советуют соблюдать ПДД, дистанцию и скоростной режим. Также для защиты сельскохозяйственных культур необходимо укрыть растения пленкой, нетканым материалом или соломой.