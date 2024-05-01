В Челябинске появятся новые общественные пространства

В мэрии отметили, что в сквере можно будет гулять по широким дорожкам и отдыхать на удобных скамейках. Современное освещение и видеонаблюдение установят по всему периметру сквера. К детской железной дороге можно будет перейти по специальному пешеходному мостику. Ну, а сухой ручей с руслом, заполненным камнями и окруженным валунами и растениями, станет главной изюминкой этого пространства.