В Челябинске появятся новые общественные пространства

В этом году работы пройдут на двух участках: по четной стороне, от улицы Орджоникидзе до Евтеева, и по нечетной — от улицы Борьбы до Евтеева. Как рассказали в администрации Челябинска, подрядчик уже приступил к ремонту: демонтировал существующее покрытие, завершил все земляные работы и прокладку подземных коммуникаций.
На следующем этапе предусмотрено асфальтирование, укладка тротуарной плитки, обустройство велодорожки и современного наружного освещения. На этом участке появятся зеленые насаждения и новые газоны. А еще — перголы с качелями, удобные скамейки и урны.
Благоустройство пешеходной улицы в центре Челябинска проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» с 2022 года. С апреля по август прошлого года здесь приводили в порядок участок между улицами Плеханова и Орджоникидзе с одной стороны и между улицами Плеханова и Борьбы — с другой.
Проект благоустройства разработало архитектурное бюро Петра Стебельского «Мысли», выбрали это пространство для преображения жители Челябинска на сайте «Активный житель — 74» в 2021 году. А вот за территорию возле ТРК «Родник», на пересечении улиц Труда и Северо-Крымской, голосовали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Сейчас здесь идет укладка тротуарной плитки, завершены работы по планировке площадок и тротуарной сети, работы по асфальтированию и обустройству основания из щебня.
В мэрии отметили, что в сквере можно будет гулять по широким дорожкам и отдыхать на удобных скамейках. Современное освещение и видеонаблюдение установят по всему периметру сквера. К детской железной дороге можно будет перейти по специальному пешеходному мостику. Ну, а сухой ручей с руслом, заполненным камнями и окруженным валунами и растениями, станет главной изюминкой этого пространства.
Подрядчик обещает завершить работы к концу лета. Все зеленые насаждения в ходе работ удалось сохранить, кроме того, подрядчик планирует увеличить их количество.