Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотни человек вынуждены были часами выстаивать у здания аэропорта в Кишиневе: подробности

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Сотням людей пришлось часами простаивать на улице перед зданием Кишиневского международного аэропорта, чтобы встретить прибывающих.

Источник: Sputnik.md

Произошло это из-за вступившего 1 мая в силу запрета на пребывание провожающих и встречающих в здании аэровокзала. Вход в здание аэропорта разрешен только при наличии билета на самолет.

Видеокадры с очередями из встречающих и провожающих, которые стоят у аэровокзала на солнцепеке, разлетелись по соцсетям.

Ранее, объявляя о предстоящих ограничениях, глава Погранполиции Руслан Галушка заявлял, что данная мера необходима для повышения авиационной безопасности и предотвращения «неприятных ситуаций».

По словам чиновника, ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом.

Напомним, в последнее время сторонники оппозиционных движений Молдовы все чаще приезжают в аэропорт встречать лидеров политформирований, опасаясь их возможного ареста сразу по прибытии домой из заграничных поездок.