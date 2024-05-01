Сотни человек вынуждены были часами выстаивать у здания аэропорта в Кишиневе: подробности

Произошло это из-за вступившего 1 мая в силу запрета на пребывание провожающих и встречающих в здании аэровокзала. Вход в здание аэропорта разрешен только при наличии билета на самолет.
Видеокадры с очередями из встречающих и провожающих, которые стоят у аэровокзала на солнцепеке, разлетелись по соцсетям.
Ранее, объявляя о предстоящих ограничениях, глава Погранполиции Руслан Галушка заявлял, что данная мера необходима для повышения авиационной безопасности и предотвращения «неприятных ситуаций».
По словам чиновника, ограничения вводятся на период пасхальных праздников в связи со значительным увеличением пассажиропотока на границе в целом.
Напомним, в последнее время сторонники оппозиционных движений Молдовы все чаще приезжают в аэропорт встречать лидеров политформирований, опасаясь их возможного ареста сразу по прибытии домой из заграничных поездок.