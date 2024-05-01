Послушаем музыку и сходим на службы: в Новосибирске опубликовали программу мероприятий на Пасху

Пасха в этом году выпадает на 5 мая. В честь этого праздника будут проведены не только службы в храмах, но и различные мероприятия. Рассказываем, как пройдет Пасха в Новосибирске 2024 и где ее можно отметить.
АФИША НА ПАСХУ В НОВОСИБИРСКЕ 2024.
«От меня это было» (12+)
Где: Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18/1).
Когда: 30 апреля в 18.00.
О чем: «От меня это было» — это проникновенный разговор Бога с душой человека. Духовное завещание, оставленное человечеству преподобным старцем Серафимом Вырицким, учит нас жить в тех обстоятельствах, которые даны: не гневаться, не тревожиться, а спокойно и уверенно идти по своему пути. Музыкальное оформление этого произведения создал Петр Корягин, известный работами в жанрах симфонической и духовной музыки, а сценическую версию — популярный артист театра и кино Андрей Мерзликин.
Цена билетов: 1000 ₽
Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (12+)
Где: Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18/1).
Когда: 1 мая в 19.00.
В Новосибирске с новой программой выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Концерт будет частью Московского пасхального фестиваля, его посвятят памятным датам и юбилеям великих композиторов. В этом году чествуют Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинку, чьи произведения будут особенно ярко звучать на фестивале.
Цена билетов: от 2000 до 5000 ₽
«Пасха красная» (6+)
Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32).
Когда: 5 мая в 18.00.
О чем: Пасха — весенний праздник, солнечный, по-особенному светлый и торжественный. Традиционная пасхальная концертная программа фольклорного ансамбля «Рождество» приобщает слушателей к национальной музыке русского народа. В программе: волочебные, плясовые, лирические народные песни, частушки, страдания, инструментальные наигрыши.
Цены билетов: 400 ₽
РАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ НА ПАСХУ В НОВОСИБИРСКЕ 2024.
Вознесенский кафедральный собор
Адрес: ул. Советская, 91.
0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия.
07.00 — 15.00 Освящение куличей.
8.30 Исповедь.
9.00 Божественная литургия.
17.00 Пасхальная вечерня.
Храм во имя Михаила Архангела
Адрес: ул. Большевистская, 229.
0.00 Пасхальная заутреня. Пасхальные часы. Божественная литургия.
9.00 — 17.00 Освящение куличей, пасх и пасхальной снеди.
17.00 Великая вечерня.
Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: ул. Октябрьская, 9.
0.00 Пасхальная заутреня. Литургия святого Иоанна Златоуста.
9.00 Освящение куличей.
10.00 Пасхальный молебен.
16.00 Пасхальная вечеря.
Собор во имя Александра Невского
Адрес: Красный пр-т, 1а.
0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия. Освящение куличей и пасх.
8.00 Исповедь.
9.00 Поздняя Божественная литургия.
17.00 Пасхальная вечерня.
Храм во имя апостола Андрея Первозванного
Адрес: ул. Тюленина, 1, к. 2.
0.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Божественная литургия. Освящение пасхальной снеди. Праздничное чаепитие (нижний храм).
8.30 Божественная литургия (нижний храм).
8.00 — 14.00 Освящение пасхальной снеди.
16.00 Вечернее богослужение пасхальным чином. Исповедь.
Приход храма в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая
Адрес: ул. Народная, 75.
0.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная Литургия.
8.00 — 17.00 Освящение куличей.
9.00 Поздняя Божественная литургия в нижнем храме.
17.00 Пасхальная вечерня.
Троице-Владимирский собор
Адрес: ул. Филатова, 14а.
0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия (ночная). Освящение куличей.
8.00 Пасхальная утреня.
9.00 Божественная литургия святого Иоанна Златоуста. Освящение куличей.
17.00 Вечернее богослужение.