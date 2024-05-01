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Послушаем музыку и сходим на службы: в Новосибирске опубликовали программу мероприятий на Пасху

Появилось расписание церковных служб на Пасху в Новосибирске.

Источник: Reuters

Пасха в этом году выпадает на 5 мая. В честь этого праздника будут проведены не только службы в храмах, но и различные мероприятия. Рассказываем, как пройдет Пасха в Новосибирске 2024 и где ее можно отметить.

АФИША НА ПАСХУ В НОВОСИБИРСКЕ 2024.

«От меня это было» (12+)

Где: Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18/1).

Когда: 30 апреля в 18.00.

О чем: «От меня это было» — это проникновенный разговор Бога с душой человека. Духовное завещание, оставленное человечеству преподобным старцем Серафимом Вырицким, учит нас жить в тех обстоятельствах, которые даны: не гневаться, не тревожиться, а спокойно и уверенно идти по своему пути. Музыкальное оформление этого произведения создал Петр Корягин, известный работами в жанрах симфонической и духовной музыки, а сценическую версию — популярный артист театра и кино Андрей Мерзликин.

Цена билетов: 1000 ₽

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (12+)

Где: Государственный концертный зал имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18/1).

Когда: 1 мая в 19.00.

В Новосибирске с новой программой выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Концерт будет частью Московского пасхального фестиваля, его посвятят памятным датам и юбилеям великих композиторов. В этом году чествуют Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинку, чьи произведения будут особенно ярко звучать на фестивале.

Цена билетов: от 2000 до 5000 ₽

«Пасха красная» (6+)

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32).

Когда: 5 мая в 18.00.

О чем: Пасха — весенний праздник, солнечный, по-особенному светлый и торжественный. Традиционная пасхальная концертная программа фольклорного ансамбля «Рождество» приобщает слушателей к национальной музыке русского народа. В программе: волочебные, плясовые, лирические народные песни, частушки, страдания, инструментальные наигрыши.

Цены билетов: 400 ₽

РАСПИСАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБ НА ПАСХУ В НОВОСИБИРСКЕ 2024.

Вознесенский кафедральный собор

Адрес: ул. Советская, 91.

0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия.

07.00 — 15.00 Освящение куличей.

8.30 Исповедь.

9.00 Божественная литургия.

17.00 Пасхальная вечерня.

Храм во имя Михаила Архангела

Адрес: ул. Большевистская, 229.

0.00 Пасхальная заутреня. Пасхальные часы. Божественная литургия.

9.00 — 17.00 Освящение куличей, пасх и пасхальной снеди.

17.00 Великая вечерня.

Православный приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: ул. Октябрьская, 9.

0.00 Пасхальная заутреня. Литургия святого Иоанна Златоуста.

9.00 Освящение куличей.

10.00 Пасхальный молебен.

16.00 Пасхальная вечеря.

Собор во имя Александра Невского

Адрес: Красный пр-т, 1а.

0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня и Божественная литургия. Освящение куличей и пасх.

8.00 Исповедь.

9.00 Поздняя Божественная литургия.

17.00 Пасхальная вечерня.

Храм во имя апостола Андрея Первозванного

Адрес: ул. Тюленина, 1, к. 2.

0.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная заутреня. Божественная литургия. Освящение пасхальной снеди. Праздничное чаепитие (нижний храм).

8.30 Божественная литургия (нижний храм).

8.00 — 14.00 Освящение пасхальной снеди.

16.00 Вечернее богослужение пасхальным чином. Исповедь.

Приход храма в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая

Адрес: ул. Народная, 75.

0.00 Пасхальный крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная Литургия.

8.00 — 17.00 Освящение куличей.

9.00 Поздняя Божественная литургия в нижнем храме.

17.00 Пасхальная вечерня.

Троице-Владимирский собор

Адрес: ул. Филатова, 14а.

0.00 Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная литургия (ночная). Освящение куличей.

8.00 Пасхальная утреня.

9.00 Божественная литургия святого Иоанна Златоуста. Освящение куличей.

17.00 Вечернее богослужение.