Послушаем музыку и сходим на службы: в Новосибирске опубликовали программу мероприятий на Пасху

О чем: «От меня это было» — это проникновенный разговор Бога с душой человека. Духовное завещание, оставленное человечеству преподобным старцем Серафимом Вырицким, учит нас жить в тех обстоятельствах, которые даны: не гневаться, не тревожиться, а спокойно и уверенно идти по своему пути. Музыкальное оформление этого произведения создал Петр Корягин, известный работами в жанрах симфонической и духовной музыки, а сценическую версию — популярный артист театра и кино Андрей Мерзликин.