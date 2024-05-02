В Красноярске прошел финал конкурса красоты «Миссис Красноярский край»

Гендиректор «Академии конкурсов красоты» Евгений Каницкий рассказал организационные подробности. Так, всего в событии участвовали в нынешнем году 53 представительницы прекрасного пола из разных городов края. Им пришлось показать себя на сцене в национальных нарядах, затем в вечерних платьях, состязаться в обаянии и остроумии.