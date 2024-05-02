В Красноярске прошел финал конкурса красоты «Миссис Красноярский край»

В минувшее воскресенье 28 апреля в Град-Холле «Сибирь» состоялся финал ежегодного конкурса красоты «Миссис Красноярский край».
Гендиректор «Академии конкурсов красоты» Евгений Каницкий рассказал организационные подробности. Так, всего в событии участвовали в нынешнем году 53 представительницы прекрасного пола из разных городов края. Им пришлось показать себя на сцене в национальных нарядах, затем в вечерних платьях, состязаться в обаянии и остроумии.
По итогу титул «Миссис Красноярский край 2024» завоевала жительница Красноярска врач-травматолог Марина Тутынина, ей 31 года. Звание «Миссис GRAND Красноярский край» досталось 46-летней предпринимательнице Лилии Гордеевой. Первой вице-миссис стала Елена Безверхова, второй вице-мисс — Мария Дмитриева.
Кроме цветов и подарков дамы получили приглашения на конкурсы красоты в Сочи и в Индии.