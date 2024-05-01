Внучка Астафьева рассказала, куда не пускал ее дед

«Все книжки читала. Два члена Союза писателей в семье. Бабушка каждый день заставляла по 40 страниц читать. Не скажу, что я была в восторге от половины произведений, но у деда самая любимая — “Кража”, то есть это моя прям любовь-любимая. Я очень люблю это произведение и ставлю спектакли. У деда много “на любителя” произведений. Кто-то любит природу, войну, а кто-то “Последний поклон”. Виктор Петрович писал разное. Поэтому моя — “Кража”, — подчеркнула родственница известного писателя.