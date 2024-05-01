Внучка Астафьева рассказала, куда не пускал ее дед

Внучка Виктора Петровича Полина Астафьева после открытия нового Национального центра в красноярской Овсянке рассказала, почему дед не пускал ее к реке.
По ее словам, в Овсянке к Енисею девочку не пускали, даже бабушки следили за этим.
«Вот он меня на Енисей здесь не пускал. Потому что мать утонула — боялись. Никогда на Енисей не пускал, все бабушки смотрели», — сказала она.
Также Полина отметила, что в семье особо не было «известного писателя», а были дедушка и бабушка.
«Он умер, когда мне было 17. Самые яркие впечатления — это… когда ты как с дедушкой общаешься. Когда он меня за молоком отправлял через дорогу. То есть моменты, которыми ты живешь. Это мой дедушка, я его люблю», — поделилась внучка Астафьева.
Но детство в семье писателей все же ощущалось. По словам Полины, она прочитала все книги Виктора Петровича и нашла самую любимую.
«Все книжки читала. Два члена Союза писателей в семье. Бабушка каждый день заставляла по 40 страниц читать. Не скажу, что я была в восторге от половины произведений, но у деда самая любимая — “Кража”, то есть это моя прям любовь-любимая. Я очень люблю это произведение и ставлю спектакли. У деда много “на любителя” произведений. Кто-то любит природу, войну, а кто-то “Последний поклон”. Виктор Петрович писал разное. Поэтому моя — “Кража”, — подчеркнула родственница известного писателя.
1 мая в Овсянке открыли Национальный центр, где попытались раскрыть быт людей и события через рассказы Астафьева. Полина провела детство в доме известного своего деда. Она рассказала журналистам, что в экспозициях самое ценное.
«Это наше будущее, мы должны вкладывать. Молодцы все команды, строители, сотрудники музея, которые знали деда при жизни. Сильные экспозиции и истории. Подчеркнут характер Астафьева, потому что люди знали его. Это большой плюс музея», — отметила она.