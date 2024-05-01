Как восстанавливают город Кульсары, рассказал представитель акимата

По словам спикера, в городе Кульсары Жылыойского района продолжаются восстановительные работы: за последние сутки к газу подключили 55 домов, к электричеству — 25. На сегодня вода отошла от 2564 домов, общий объем откачанной воды составляет более 3 млн кубометров.