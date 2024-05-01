В Самаре отметили Праздник Весны и Труда

В среду, 1 мая, состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Самара — город трудовой доблести». В ней приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Губернской Думы Геннадий Котельников, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, Почетные граждане, трудовые коллективы крупнейших предприятий региона, представители ветеранских, общественных, молодежных и волонтерских организаций.
Для жителей на аллее были организованы праздничные активности, работала детская площадка. Глава региона пообщался с земляками, пришедшими на праздник, и поздравил их с Первомаем.
«Сегодня, в праздник Весны и Труда, мы по традиции воздаем дань уважения и признательности героическому поколению наших земляков, совершивших трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны, — отметил Дмитрий Азаров. — Здесь, в Куйбышеве, запасной столице, ковалась усилиями сотен тысяч тружеников Победа. Они делали всё для того, чтобы поставить фронту вооружение, боеприпасы, технику, продовольствие. Работая на пределе человеческих сил, куйбышевцы совершили невозможное».
К 1942 году в сравнении с 1940 годом выпуск промышленной продукции в области увеличился более чем в 5 раз, а к 1945 году — в 11 раз. За годы войны заводы Самары дали фронту около 36 тысяч боевых самолетов, 70 тысяч минометов, миллионы подшипников, множество корпусов мин, деталей для легендарных «катюш». Напряженно работали швейные, обувные фабрики, пищевые и транспортные предприятия, труженики села. Огромную роль в Сталинградской битве сыграли волжские речники. Только в навигацию 1942 года, рискуя жизнью, доставили Сталинградскому фронту 340 транспортных воинских конвоев. С максимальной нагрузкой работала Куйбышевская железная дорога, на долю которой приходилось более 80 процентов военных перевозок.
Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда, 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы. В годы войны были награждены орденами и медалями более 5 тысяч работников промышленности, транспорта, сельского хозяйства, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» — более 240 тысяч человек.
«Ежедневно наши земляки — каждый на своем рабочем месте — совершали трудовой подвиг. Уверен, величие этого подвига не померкнет в веках. Мы всегда будем помнить о том, что сделано героическим поколением нашего народа для разгрома фашизма, для будущего своих потомков и мира на земле, — сказал губернатор. — Сегодня, когда нацизм вновь пророс у самых наших границ, сохранение памяти о вкладе наших земляков в Великую Победу имеет особое значение. Пример наших отцов и дедов, прадедов вдохновляет нас на новые ратные и трудовые свершения во имя правды и справедливости. Во имя достижения целей национального развития России, поставленных Президентом страны, нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Во имя счастливого, безопасного будущего детей и внуков».
И сегодня все жители региона, объединившись, плечом к плечу, вновь помогают фронту, перевыполняя нормы и планы по производству необходимой нашим защитникам Отечества продукции. «Мы вновь живем и трудимся под лозунгом “Всё для фронта, все для Победы!” Мы обеспечиваем опережающее развитие Самарской области, а значит, делаем всё, чтобы быть надежным тылом для страны, для героев-защитников. Помогаем нашим героям на передовой и здесь заботимся о семьях и близких военнослужащих. Сегодня, как и во время Великой Отечественной войны, ритмично и мощно бьётся сердце трудовой Самарской области. И каждый удар этого сердца приближает нашу Победу», — подчеркнул глава региона.
Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам: «Я хочу от всей души поблагодарить вас за всё, что вы сделали для города, для области, для страны. За то, что своим личным примером вы зажигаете огонь в глазах новых поколений, молодых девчонок и мальчишек, которые приходят вам на смену. За то, что прививаете молодёжи любовь к Родине, уважение к труду и нашим славным трудовым традициям. Слава вам, почет и низкий поклон! Желаю вам здоровья, мирного неба над головой, долгих лет активной жизни! Мы не подведем вас! Победа, как и 79 лет назад, будет за нами!».
Поздравляя всех собравшихся с праздником, губернатор обратился к землякам с пожеланиями: «Счастья и благополучия вам, новых трудовых достижений и процветания нашему любимому городу, нашей прекрасной Самарской области, нашей великой Родине — России! С праздником вас! С Первомаем!».
Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников напомнил, что четыре года назад Самаре Указом Президента России было присвоено звание «Город трудовой доблести», а в 2021 году на Аллее Трудовой Славы в честь этого была установлена стела. Мемориальный комплекс увековечил память о неоценимом вкладе региона в Победу страны в Великой Отечественной войне. Председатель Думы подчеркнул, что труженики самарской земли, среди которых были ветераны, женщины и молодые люди, справились с теми задачами. «Мы тоже переживаем очень сложный исторический период, и хочу сказать, что абсолютно уверен в том, что мы окажемся победителями, потому что мы достойны этого, потому что мы хотим этого и мы вместе это сделаем», — отметил Геннадий Котельников, поздравляя земляков с Первомаем.
Важность единства тыла и фронта для обеспечения победы в борьбе против нацизма подчеркнул Герой Социалистического труда, Почетный гражданин города Самары Геннадий Аншаков. «Опять, как и в годы Великой Отечественной войны, люди тыла, люди фронта едины. Самара сегодня постоянно помогает тем, кто у нас на передовой находится. И мы уверены, что мы опять победим, — отметил Геннадий Аншаков. — Поздравляю вас всех еще раз с праздником. Здоровья, успехов в вашей жизни».
Трудовой подвиг сегодняшних сотрудников предприятий непрерывного производства отметил председатель федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников.
Председатель совета местного отделения г. о. Самара Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Сергей Пушняк подчеркнул: «Для “Движения первых” сохранение исторической памяти является одной из основных ценностей. Сегодня мы чувствуем особую солидарность с поколением победителей. Мы сделаем все, чтобы сохранить историческую память».