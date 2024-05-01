В Самаре отметили Праздник Весны и Труда

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников напомнил, что четыре года назад Самаре Указом Президента России было присвоено звание «Город трудовой доблести», а в 2021 году на Аллее Трудовой Славы в честь этого была установлена стела. Мемориальный комплекс увековечил память о неоценимом вкладе региона в Победу страны в Великой Отечественной войне. Председатель Думы подчеркнул, что труженики самарской земли, среди которых были ветераны, женщины и молодые люди, справились с теми задачами. «Мы тоже переживаем очень сложный исторический период, и хочу сказать, что абсолютно уверен в том, что мы окажемся победителями, потому что мы достойны этого, потому что мы хотим этого и мы вместе это сделаем», — отметил Геннадий Котельников, поздравляя земляков с Первомаем.