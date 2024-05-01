Детей в поездке за город должна сопровождать машина СБДД. За услугу придется заплатить

В группе «Потребитель» родители обсуждали вопрос организации поездки детей за город. Школьников собирались вывезти в Акташ, но в администрации школы уведомили, что автобус с детьми обязательно должен сопровождаться «гаишниками».
Потребители удивились — в прошлом году такого не было. При этом услуга сопровождения оказалась платной. По данным комментаторов, ее стоимость составляет от 400 до 500 тысяч за час.
В пресс-службе ГСБДД изданию Podrobno.uz подтвердили эту информацию. Как оказалось, это предусмотрено постановлением правительства, принятым еще в 2019 году.
Для организации поездки необходимо обратиться в районное отделение Министерства дошкольного и школьного образования. После одобрения поездки и заключения договора с перевозчиком школа должна подать заявку в Государственную службу безопасности дорожного движения МВД для организации сопровождения.
Согласно документу в ряде случаев сопровождение осуществляется бесплатно, однако поездка в горы в этот перечень не входит. Услуга оплачивается на договорной основе.