Челябинская детская железная дорога открыла юбилейный сезон

Напомним, дорога была открыта 31 августа 1949 года. За это время детские поезда перевезли более 5 миллионов человек. В качестве локомотивов здесь используют тепловозы ТУ7, а в 2012 году был запущен новый локомотив ТУ10−015. Челябинцев и гостей города возят поезда — «Южноуралец» и «Юность». Первый окрашен в желто-зеленый цвет, второй — в желто-красный.