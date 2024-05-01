Челябинская детская железная дорога открыла юбилейный сезон

Он продлится до 15 сентября этого года. В пресс-службе ЮУЖД напомнили график работы детских поездов. С мая по сентябрь пассажиров ждут четыре дня в неделю — в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье — с 9.00 до 18.00.
Напомним, дорога была открыта 31 августа 1949 года. За это время детские поезда перевезли более 5 миллионов человек. В качестве локомотивов здесь используют тепловозы ТУ7, а в 2012 году был запущен новый локомотив ТУ10−015. Челябинцев и гостей города возят поезда — «Южноуралец» и «Юность». Первый окрашен в желто-зеленый цвет, второй — в желто-красный.
Кстати, по детской железной дороге можно доехать в зоопарк. Как рассказывал «МК-Челябинск», сегодня здесь отмечают юбилей лисицы по кличке Майя.