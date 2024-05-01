Дождь, мокрый снег и гололедица: гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды с 3 по 5 мая

В пятницу, 3 мая, и в субботу, 4 мая, прогнозируются временные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега; они будут происходить в виде кратковременных порывов с значительным ухудшением видимости. Также ожидается усиление северо-западного ветра, его порывы местами достигнут 15—20 м/с. Ночью температура будет колебаться от 0 до +2° 3 мая, местами воздух и почва ожидаются от 0 до −3°, 4 мая температуры повсеместно опустятся до 0 до −5°. В течение дня температура не превысит +3 до +8°. Ночью и утром возможно образование гололедицы на отдельных участках дорог.