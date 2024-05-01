Жители Нижнего Новгорода жалуются на раннее отключение отопления

Жители Нижнего Новгорода жалуются на преждевременное отключение отопления. В комментариях на странице губернатора Глеба Никитина в социальной сети нижегородцы просят решить проблему с отоплением.
— Впереди по прогнозу две недели холодной погоды. Дома уже становится прохладно. А представьте себе, что будет в садах и школах при ночной минусовой температуре. Дети выйдут в холодные учреждения, начнут болеть, — пишет губернатору Юлия М.
Другая нижегородка отмечает, что лучше бы в мае убавили отопление, чем оставили горожан мерзнуть.
— В этом году преждевременно отключили отопление. Каждый год в мае стоит прохладная погода. Очень мало квартир, в которых действительно будет жарко, в большинстве всё-таки прохладно, — подчеркивает Анна Т.
Напомним, в середине апреля нижегородцы просили отключить отопление в связи с теплой погодой. Отопительный сезон тогда планировали завершить 25 апреля.
Однако ночью и утром со 2 по 4 мая в регионе ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до −2…-4 градусов.