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Жители Нижнего Новгорода жалуются на раннее отключение отопления

Заморозки ожидаются со 2 по 4 мая.

Жители Нижнего Новгорода жалуются на преждевременное отключение отопления. В комментариях на странице губернатора Глеба Никитина в социальной сети нижегородцы просят решить проблему с отоплением.

— Впереди по прогнозу две недели холодной погоды. Дома уже становится прохладно. А представьте себе, что будет в садах и школах при ночной минусовой температуре. Дети выйдут в холодные учреждения, начнут болеть, — пишет губернатору Юлия М.

Другая нижегородка отмечает, что лучше бы в мае убавили отопление, чем оставили горожан мерзнуть.

— В этом году преждевременно отключили отопление. Каждый год в мае стоит прохладная погода. Очень мало квартир, в которых действительно будет жарко, в большинстве всё-таки прохладно, — подчеркивает Анна Т.

Напомним, в середине апреля нижегородцы просили отключить отопление в связи с теплой погодой. Отопительный сезон тогда планировали завершить 25 апреля.

Однако ночью и утром со 2 по 4 мая в регионе ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до −2…-4 градусов.

ЖКХ