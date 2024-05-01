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В Испании прошли манифестации с призывами сократить рабочее время

МАДРИД, 1 мая. /ТАСС/. Многотысячные демонстрации прошли в разных частях Испании по случаю Дня труда. Как сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве правительства в Мадриде, к акции присоединились около 10 тыс. человек.

Источник: AP 2023

Организатором этой манифестации стали две профсоюзные организации. Они заявили о необходимости «продолжать улучшать занятость и зарплаты, сокращать рабочее время и заботиться о рабочем классе». Митинг поддержали некоторые известные испанские политические деятели.

Схожая акция прошла в Барселоне. Как сообщила газета El Peri? dico, правоохранительные органы насчитали около 5 тыс. участников демонстрации.

В феврале Конгресс депутатов Испании призвал правительство сократить продолжительность рабочей недели. Он предложил кабмину «срочно [начать] процесс социального диалога», в результате которого будет изменен трудовой кодекс, чтобы постепенно сократить рабочее время. Депутаты выдвинули предложение начать с установления в 2024 году максимальной продолжительности обычной рабочей недели продолжительностью 38,5 часа.

Ранее партии, вошедшие в состав коалиционного правительства Испании, договорились сократить рабочую неделю до 38,5 часа в 2024 году и до 37,5 часа в 2025 году. При этом предполагается, что зарплаты сотрудников останутся на прежнем уровне.