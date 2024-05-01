В Испании прошли манифестации с призывами сократить рабочее время

Ранее партии, вошедшие в состав коалиционного правительства Испании, договорились сократить рабочую неделю до 38,5 часа в 2024 году и до 37,5 часа в 2025 году. При этом предполагается, что зарплаты сотрудников останутся на прежнем уровне.