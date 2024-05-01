Белорусский врач назвал растения, пыльца которых опасна для аллергиков

Белорусский врач аллерголог-иммунолог Дмитрий Буза в интервью БелТА рассказал, пыльца каких растений опасна для аллергиков.
Специалист отметил, что для каждого все индивидуально, уточнив, что в Беларусь есть категория пациентов, которые реагировать начинают с марта и завершают в октябре.
— Весь этот период они реагируют.
Он добавил, что в стране выделяют три сезона цветения. Первый — весенний, когда цветут деревья. Речь идет про ольху, березу, лещину.
— Мы сейчас наблюдаем этот период, поэтому люди, у которых аллергия на пыльцу деревьев, реагируют уже сейчас.
Буза заметил, что в конце мая и до середины июля будет период, когда цветут злаки. Это райграс, овсяница, тимофеевка. Он уточнил, что самый пик приходится на конец мая и начало июня.
— Третий сезон цветения — это так называемые сорные травы, полынь.
Врач пояснил, что из-за того, что сейчас наблюдается глобальное потепление и довольно ранняя весна, жаркое лето, в южных регионах страны роль играет не только полынь, но и амброзия.
— Если брать статистику, то 40−50% детей имеют аллергию на пыльцу деревьев, 30−40% — злаки, 10−15% — полынь.
Он акцентировал внимание на том, что основная проблема состоит именно в аллергии на пыльцу деревьев и злаков.
— На сорные травы менее выражена, но такая категория пациентов тоже встречается.