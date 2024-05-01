КНДР предложила Приморью организовать смену в детском лагере «Сондовон»

Представители КНДР предложили провести международную детскую смену в лагере «Сондовон». «Мы заинтересованы в расширении международного и детского сотрудничества между нашими странами. В частности, считаем хорошим направлением сделать обмены детскими художественными коллективами», — цитирует пресс-служба правительства Приморья Ким Сен Ира.
Со своей стороны, губернатор Приморья предложил организовать выступление воспитанников Мангендэского дворца школьников во Владивостоке. Кроме того, Олег Кожемяко пригласил десять учащихся и двух сопровождающих педагогов из северокорейского Училища иностранных языков во Всероссийский детский центр «Океан». Еще 15 студентов Пхеньянского университета иностранных языков смогут посетить столицу Приморья осенью, во время празднования Дня международного студенческого единства.
«В Приморском крае мы большое внимание уделяем развитию спорта. Давайте активизировать обмены между спортивными студенческими командами! Приглашаем команду из КНДР принять участие в Первых международных молодежных студенческих летних играх, которые состоятся с 18 по 23 июля во Владивостоке, — заявил Олег Кожемяко.— Также корейские спортсмены могут принять участие в международном физкультурном фестивале “Дружба Народов” по настольному теннису — он пройдет с 22 по 27 мая. А любителей бега рады будем видеть на трейловом забеге в Хасанском округе 15 июня».
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