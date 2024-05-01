КНДР предложила Приморью организовать смену в детском лагере «Сондовон»

«В Приморском крае мы большое внимание уделяем развитию спорта. Давайте активизировать обмены между спортивными студенческими командами! Приглашаем команду из КНДР принять участие в Первых международных молодежных студенческих летних играх, которые состоятся с 18 по 23 июля во Владивостоке, — заявил Олег Кожемяко.— Также корейские спортсмены могут принять участие в международном физкультурном фестивале “Дружба Народов” по настольному теннису — он пройдет с 22 по 27 мая. А любителей бега рады будем видеть на трейловом забеге в Хасанском округе 15 июня».