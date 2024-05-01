Мокрый снег и гололедицу обещают в Свердловской области

Ночью 1 мая температура воздуха в регионе составит −2,+3°С, при прояснении до −5°С. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью 2 и 3 мая столбики термометров покажут −3,+2°С, на крайнем севере до −6°С. Продолжится дождь и мокрый снег.