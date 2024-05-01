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Мокрый снег и гололедицу обещают в Свердловской области

В Свердловской области ожидают неблагоприятные погодные явления.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 61% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: МК.RU Екатеринбург

Ночные температуры в регионе опустятся до минусовых отметок, пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщают синоптики «ФГБУ “Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”.

Ночью 1 мая температура воздуха в регионе составит −2,+3°С, при прояснении до −5°С. Пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью 2 и 3 мая столбики термометров покажут −3,+2°С, на крайнем севере до −6°С. Продолжится дождь и мокрый снег.

Как сообщалось ранее, в Свердловскую область после короткого потепления придут заморозки.