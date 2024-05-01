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В ночь на 2 мая на Пермский край обрушатся заморозки до −5 градусов

Они продолжатся каждую ночь до 10 мая включительно.

Сейчас в Ричмонде: +23° 4 м/с 61% 757 мм рт. ст. +19°

Заморозки до −5 градусов обрушатся на Пермский край в ночь на 2 мая, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Внимание! Предстоящей ночью ожидаются заморозки до −5°С. Преобладающий температурный фон −4…+1°С», — сообщили эксперты.

Метеорологи уточняют, что до 10 мая включительно заморозки будут случаться в Пермском крае каждую ночь. При этом ориентировочно 4 мая они усилятся: температура воздуха опустится до −8 градусов.

«Не рекомендуется высадка рассады в течение всей первой декады мая», — уточняют специалисты проекта «Метеоролог и я».

Напомним, начало мая в Пермском крае стало самым холодным за последние 15 лет.