В ночь на 2 мая на Пермский край обрушатся заморозки до −5 градусов

Заморозки до −5 градусов обрушатся на Пермский край в ночь на 2 мая, сообщают специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
«Внимание! Предстоящей ночью ожидаются заморозки до −5°С. Преобладающий температурный фон −4…+1°С», — сообщили эксперты.
Метеорологи уточняют, что до 10 мая включительно заморозки будут случаться в Пермском крае каждую ночь. При этом ориентировочно 4 мая они усилятся: температура воздуха опустится до −8 градусов.
«Не рекомендуется высадка рассады в течение всей первой декады мая», — уточняют специалисты проекта «Метеоролог и я».
Напомним, начало мая в Пермском крае стало самым холодным за последние 15 лет.