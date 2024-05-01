Грузовикам запретили ездить в выходные по трассе к Черному морю

«Ограничения для фур вводится с 27 апреля по 15 сентября. Оно будет действовать на участке от Горячего Ключа до Джубги с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будни и ночное время проезд открыт для всех», — сообщили в Автодор.