Репетиция парада Победы прошла на площади 1905 года в Екатеринбурге

Очередная репетиция парада Победы пройдет в уральской столице в ночь с 4-го на 5 мая. С 20:00 до 04:00 будет закрыт проезд по проспекту Ленина, улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачёва, Пушкина, Вайнера, Репина, Татищева, Урицкого, а также Володарского.