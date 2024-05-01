Репетиция парада Победы прошла на площади 1905 года в Екатеринбурге

На площадь 1905 года вышла военная техники и пешие колонны.
Сначала по площади прошли военные, затем появилась колонна техники во главе с танком Т-34.
Очередная репетиция парада Победы пройдет в уральской столице в ночь с 4-го на 5 мая. С 20:00 до 04:00 будет закрыт проезд по проспекту Ленина, улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Толмачёва, Пушкина, Вайнера, Репина, Татищева, Урицкого, а также Володарского.
Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» стартовала на Среднем Урале 1 мая. В этом году она будет проходить в онлайн формате с 1 по 12 мая.