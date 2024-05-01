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В навигацию 2024 года в Башкирию планируют зайти 20 пассажирских судов

В навигацию 2024 года в Башкирию планируют зайти 20 пассажирских судов.

Источник: администрация Уфы

Со 2 по 4 мая ожидается прибытие в Уфу четырехпалубного теплохода «Александр Пушкин» и двух трехпалубных «Н. А. Некрасов» и «Александр Бенуа». Всего же в мае в Уфу заплывут 11 круизных теплоходов, сообщается в телеграм-канале управления транспорта и связи Уфы.

Впервые у причала Уфы может пришвартоваться четырехпалубный теплоход «Виссарион Белинский». Всего в навигацию 2024 года в Башкирию планируют зайти 20 пассажирских туристических судов. В Уфе проводятся дноуглубительные работы на реке Белой, планируется строительство причалов. Это позволяет республике развивать собственную речную отрасль, в том числе внутренний туризм.