В навигацию 2024 года в Башкирию планируют зайти 20 пассажирских судов.

Со 2 по 4 мая ожидается прибытие в Уфу четырехпалубного теплохода «Александр Пушкин» и двух трехпалубных «Н. А. Некрасов» и «Александр Бенуа». Всего же в мае в Уфу заплывут 11 круизных теплоходов, сообщается в телеграм-канале управления транспорта и связи Уфы.