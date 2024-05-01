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Петербургские парки открылись после весенней просушки

С конца марта по май в Петербурге были закрыты на просушку более сотни парков. В их числе Таврический и Румянцевский сады, Казанский сквер, сад Сан-Галли.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Закрывались также Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, Никольский сад, сад дворца Юсуповых, Лопухинский сад и другие. С мая в них снова можно гулять.

Как ранее рассказывали в комитете по благоустройству, просушка необходима паркам для восстановления газонов и дорожек, так как земля переувлажнена после таяния снега. Поэтому дорожки легко деформируются, если по ним ходить. Кроме того, во время просушки специалисты красят скамейки, чистят газоны от мусора, обрезают деревья и кусты, а больные деревья — удаляют.

Как сообщал «МК в Питере», на просушку закрывался и парк Монрепо в Выборге. Он был недоступен для посетителей с 15 по 26 апреля.

ЖКХ