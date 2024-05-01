Петербургские парки открылись после весенней просушки

Как ранее рассказывали в комитете по благоустройству, просушка необходима паркам для восстановления газонов и дорожек, так как земля переувлажнена после таяния снега. Поэтому дорожки легко деформируются, если по ним ходить. Кроме того, во время просушки специалисты красят скамейки, чистят газоны от мусора, обрезают деревья и кусты, а больные деревья — удаляют.