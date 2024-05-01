В Ростове-на-Дону стартовал сезон фонтанов

«Ежедневно радовать ростовчан и гостей донской столицы будут фонтан “Львы” на площади Советов, светомузыкальный фонтан на Аллее роз и фонтан “Сердце Ростова” в парке “Сказка” на Западном. Также заработали фонтаны в парках Левобережном, Горького, Октября», — пишет он.
Чуть раньше заработал фонтан перед главным корпусом ДГТУ на площади Гагарина, а также в зоопарке.
Сезон продлится до конца сентября. Сити-менеджер добавил, что купаться в фонтанах запрещено. Это опасно для жизни.
При этом десять фонтанов в донской столице не заработали. «Атланты», «Лира», «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», «Комсомольский», «Покровский», «Ротонда», «Орфей», «Фантазия» и «Витязь» закрыты на реставрацию.