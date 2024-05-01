В Ростове-на-Дону стартовал сезон фонтанов

«Ежедневно радовать ростовчан и гостей донской столицы будут фонтан “Львы” на площади Советов, светомузыкальный фонтан на Аллее роз и фонтан “Сердце Ростова” в парке “Сказка” на Западном. Также заработали фонтаны в парках Левобережном, Горького, Октября», — пишет он.