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В Ростове-на-Дону стартовал сезон фонтанов

Ростовская область, 1 мая 2024. DON24.RU. В Ростове-на-Дону сегодня стартовал сезон фонтанов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Алексей Логвиненко.

Источник: соцсети

«Ежедневно радовать ростовчан и гостей донской столицы будут фонтан “Львы” на площади Советов, светомузыкальный фонтан на Аллее роз и фонтан “Сердце Ростова” в парке “Сказка” на Западном. Также заработали фонтаны в парках Левобережном, Горького, Октября», — пишет он.

Чуть раньше заработал фонтан перед главным корпусом ДГТУ на площади Гагарина, а также в зоопарке.

Сезон продлится до конца сентября. Сити-менеджер добавил, что купаться в фонтанах запрещено. Это опасно для жизни.

При этом десять фонтанов в донской столице не заработали. «Атланты», «Лира», «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», «Комсомольский», «Покровский», «Ротонда», «Орфей», «Фантазия» и «Витязь» закрыты на реставрацию.

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