Со 2 мая в Ростовской области ожидаются заморозки до −4 градусов

Ночные и утренние заморозки ожидаются в Ростовской области в начале мая, также может немного понизиться дневная температура воздуха. Ветер будет преимущественно северным и северо-восточным до 5−10 и 7−12 м/с, говорится в метеобюллетене Ростовского гидрометцентра.
Ночь на 2 мая пройдет без существенных осадков, но днем в отдельных районах возможен кратковременный дождь. В темное время суток прогнозируют +8−13, местами до +4, а во второй половине ночи и утром в воздухе и на поверхности почвы должно быть от 0 до −4 градусов. Днем — от +20 до +25, при этом местами сохранится пожароопасность 4 и 5 класса.
3 мая осадков также не обещают. Ночью будет +8−13, местами до +4, во второй половине ночи и утром в отдельных территориях в воздухе и на поверхности почвы ожидается от 0 до −4 градусов. Днем прогнозируют +14−19, по югу — до +23.
На 4 мая информации об осадках нет. Ночная температура должна составить +4−9, местами 0 градусов, во второй половине ночи и утром возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до −4. Днем будет +10−15, по югу — до +17.