Со 2 мая в Ростовской области ожидаются заморозки до −4 градусов

Ночь на 2 мая пройдет без существенных осадков, но днем в отдельных районах возможен кратковременный дождь. В темное время суток прогнозируют +8−13, местами до +4, а во второй половине ночи и утром в воздухе и на поверхности почвы должно быть от 0 до −4 градусов. Днем — от +20 до +25, при этом местами сохранится пожароопасность 4 и 5 класса.