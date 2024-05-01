Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиции парада 2 мая

2 мая движение транспорта будет ограничено с 00.01 до 14.30. Проезд закроют по набережной Гребного канала, площади Минина и Пожарского, улицам Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской, по Георгиевскому съезду, Верхневолжской набережной, улице Пожарского, а также по Зеленскому съезду.