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Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за репетиции парада 2 мая

Движение транспорта будет приостановлено с 00.01 до 14.30.

Движение транспорта в центре Нижнего Новгорода перекроют в связи с репетицией военного парада 2 мая. Об этом сообщает ЦОДД Нижнего Новгорода.

2 мая движение транспорта будет ограничено с 00.01 до 14.30. Проезд закроют по набережной Гребного канала, площади Минина и Пожарского, улицам Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской, по Георгиевскому съезду, Верхневолжской набережной, улице Пожарского, а также по Зеленскому съезду.

При этом центр Нижнего Новгорода повторно перекроют 4 мая. В этот день также пройдет репетиция парада.

Кроме того, будет осуществляться эвакуация автомобилей, припаркованных в зонах перекрытия.

Напомним, в связи с перекрытием центра города движение общественного транспорта также изменится.