Активный Первомай: на Дворцовую площадь вышли тысячи любителей спорта

Затем там же, на Дворцовой, стартовал забег, посвященный 50-летию начала строительства БАМа на дистанции 432,5 метра. В нем принимали участие строители магистрали и члены их семей. Отдельный забег проходил для всех желающих. И наконец, ближе к вечеру состоялись чемпионат и первенство Петербурга по велоспорту на шоссе.