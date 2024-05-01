Активный Первомай: на Дворцовую площадь вышли тысячи любителей спорта

Стоит отметить, что эстафета — ровесница Победы. Впервые соревнования провели в 1946 году, а дистанция пролегала по разным улицам города. В этом году участники ограничились Дворцовой площадью, чтобы не мешать движению транспорта и пешеходам.
Как сообщили в комитете по физкультуре и спорту, победителем эстафеты среди команд военных вузов второй год подряд стала сборная Военного института физкультуры. Кроме вузов, между собой соревновались любители бега из средних специальных учебных заведений.
Затем там же, на Дворцовой, стартовал забег, посвященный 50-летию начала строительства БАМа на дистанции 432,5 метра. В нем принимали участие строители магистрали и члены их семей. Отдельный забег проходил для всех желающих. И наконец, ближе к вечеру состоялись чемпионат и первенство Петербурга по велоспорту на шоссе.