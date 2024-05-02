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Мэр Дивногорска назвал фейком объявления для жителей Овсянки

Отношения к нему администрация не имеет.

Глава города Дивногорск Сергей Егоров в социальных сетях прокомментировал появление фотографий с объявлением в Овсянке, на котором призывают местных жителей не выходить из домов в часы празднования 100-летия Астафьева.

По его словам, в сетях распространяется информация, которая омрачает добрые впечатления этого дня.

Содержание объявления с обращением к местным жителям не выходить из домов — ФЕЙК! Это абсолютно нелепое, абсурдное и бездушное требование. Ни я, ни мои коллеги из администрации города к нему не имеем никакого отношения. Все, что мы делаем на территории нашего городского округа — проводим мероприятия, благоустраиваем общественные пространства, ремонтируем дороги, — мы делаем прежде всего для жителей, — сообщил Егоров в соцсетях.

Также мэр Дивногорска сообщил, что вместе с полицией обязательно разберутся, кто и зачем наклеил такие объявления на двери местного магазина.