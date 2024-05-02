Мэр Дивногорска назвал фейком объявления для жителей Овсянки

Содержание объявления с обращением к местным жителям не выходить из домов — ФЕЙК! Это абсолютно нелепое, абсурдное и бездушное требование. Ни я, ни мои коллеги из администрации города к нему не имеем никакого отношения. Все, что мы делаем на территории нашего городского округа — проводим мероприятия, благоустраиваем общественные пространства, ремонтируем дороги, — мы делаем прежде всего для жителей, — сообщил Егоров в соцсетях.