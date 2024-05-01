Плюс два новых: в Калининграде запустили городские фонтаны

По словам Дятловой, к подрядчикам у нее еще есть вопросы. В частности, в сквере у Дома искусств должны «завершить недоделки» в ближайшие две недели, а в сквере у стадиона «Балтика» «предстоит улучшить озеленение». Кроме того, в сквере 70-летия Калининградской области до 1 июня «предстоит открыть стационарный туалет и привести в порядок зеленые насаждения».