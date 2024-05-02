Со спутника видно: омский пруд пожирает незаконная свалка

В паблике «Аварийный Омск» сегодня, 1 мая, появился печальный пост о судьбе пруда, расположенного между трассой М-51 и посёлком Омской птицефабрике. Судьбе, как можно догадаться, тоже печальной.
«А это коротко о том, какие люди свиньи: мусор видно даже со спутника, а когда-то тут ловилась рыбка!» — рассуждает анонимный автор.
На снимках, приложенных к посту, можно увидеть достаточно неприглядную картину: берега водоёма покрыты равномерным слоем мусора, который в некоторых местах образует кучи, действительно заметные на спутниковых картах. Причём, судя по фото, речь идёт не о бытовом мусоре, оставленном рыбаками, а о целенаправленном складировании отходов. Заметны одинаковые белые мешки.
Сам водоём, в пику нынешнему многоводному времени, выглядит мелким и заросшим. Чего не скажешь о других водоёмах Омской области и соседних регионов: так, сегодня из-за подъёма Ишима серьёзно ограничили движение по трассе из Омска в Тюмень.