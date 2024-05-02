Со спутника видно: омский пруд пожирает незаконная свалка

Сам водоём, в пику нынешнему многоводному времени, выглядит мелким и заросшим. Чего не скажешь о других водоёмах Омской области и соседних регионов: так, сегодня из-за подъёма Ишима серьёзно ограничили движение по трассе из Омска в Тюмень.