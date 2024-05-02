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В Новосибирске стали известны адреса новых дорожных камер, штрафующих водителей

В Новосибирске потратят 27 миллионов рублей на новые дорожные камеры.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске появятся новые дорожные камеры, которые будут штрафовать водителей за нарушения. Адреса установки камер уже известны: они будут расположены на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Трикотажной, а также на пересечении Владимировской и Саратовской улиц.

Новые камеры будут фиксировать около 20 различных нарушений, среди которых будут правонарушения водителей, не пристегнутый ремень безопасности и использование мобильных устройств за рулем.

В общей сложности будет установлено семь камер. В настоящее время проводится поиск подрядчика, который возьмется за все работы по установке оборудования. Прием заявок продлится до середины мая, а на все работы по установке камер будет потрачено 27 миллионов рублей.