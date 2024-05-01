Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля «Дорога на Ялту»

Шестой международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве. На нем вокалисты из 15 стран исполнят песни о Великой Отечественной войне на своих языках. Впервые фестиваль прошел в Ялте в 2019 году, с 2022 года он проводится в Москве.