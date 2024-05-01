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Путин поприветствовал участников и гостей фестиваля «Дорога на Ялту»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Он отметил, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению культурного и исторического наследия России, а также памяти о событиях Великой Отечественной войны. Телеграмма президента была опубликована на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Великий духовный нравственный пример поколения победителей сегодня, во время сложнейших испытаний, является для нас надежной опорой, помогает в воспитании молодежи, укреплении ценностей, которые сплачивают, консолидируют наше общество», — указано в тексте телеграммы.

Шестой международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» проходит в Государственном Кремлевском дворце в Москве. На нем вокалисты из 15 стран исполнят песни о Великой Отечественной войне на своих языках. Впервые фестиваль прошел в Ялте в 2019 году, с 2022 года он проводится в Москве.

Путин Владимир