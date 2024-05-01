На Украине осталось только три школы, в которых изучают русский язык

«В 2022 году по сравнению с предыдущим число учащихся, изучавших русский язык в общеобразовательных учреждениях, уменьшилось более чем в 100 раз, с 454,8 тыс. в сентябре 2021 года до около 4 тыс. человек по состоянию на 1 сентября 2022 года. В 2023/2024 году количество школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось еще в пять раз — до менее чем 1 тыс. человек», — говорится в отчете.
Согласно приведенной статистике, количество школ, в которых изучается русский язык, — 3, количество классов — 45, общее количество учеников — 768. По словам, Креминя, «стремительный рост показателей изучающих украинский язык в школах, наблюдавшийся в последние годы, происходил, прежде всего, за счет уменьшения соответствующих показателей обучения на русском языке». При этом, говорится в отчете, процесс дерусификации общего среднего образования якобы не связан с изменением нормативно-правовой базы или с административным давлением.
Ранее сообщалось, что пятая часть дошкольников совсем не понимают украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация. По данным последней переписи, проведенной в 2001 году, русский язык назвали родным 14,273 млн граждан Украины, или 29,6% населения страны. Из них этнические русские составляли 56%.