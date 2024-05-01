На Украине осталось только три школы, в которых изучают русский язык

«В 2022 году по сравнению с предыдущим число учащихся, изучавших русский язык в общеобразовательных учреждениях, уменьшилось более чем в 100 раз, с 454,8 тыс. в сентябре 2021 года до около 4 тыс. человек по состоянию на 1 сентября 2022 года. В 2023/2024 году количество школьников, изучающих русский язык как отдельный предмет, сократилось еще в пять раз — до менее чем 1 тыс. человек», — говорится в отчете.