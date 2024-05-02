Какой сегодня праздник: 2 мая

2 мая испанцы чествуют свою любимую столицу — отмечают День Мадрида (Dos de Mayo). Правда, в этом году в связи с пандемией все праздничные мероприятия могут быть отменены или перенесены. Эта дата связана с годовщиной восстания против французских войск 2 мая 1808 года. Ранее французская армия во главе с Наполеоном захватила город, после чего в Мадриде вспыхнуло восстание. Оно было жестоко подавлено, но дата вошла в историю страны.