Какой сегодня праздник: 2 мая

Что интересного произошло 2 мая
На 2 мая в 2023 году выпал Всемирный день борьбы с астмой, или Международный астма-день (World Asthma Day). Это ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме (Global Initiative for Asthma, GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впервые этот День прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.
Астма в переводе с греческого — «тяжелое дыхание». Автором этого термина считают Гиппократа. В прошлом, XX веке было установлено, что причиной астмы являются аллергическая реакция, локальное воспаление бронхов в ответ на внешний раздражитель (химический, биологический, физический).
Также сегодня отмечают Всемирный день тунца. Этот день провозглашен в 2016 году Генеральной Ассамблеей ООН. Всемирный день тунца является прекрасной возможностью привлечь внимание к необходимости оздоровления Мирового океана, включая обеспечение устойчивого рыболовства и производства продуктов питания из тунца. Соавторами проекта резолюции стали 93 государства.
2 мая испанцы чествуют свою любимую столицу — отмечают День Мадрида (Dos de Mayo). Правда, в этом году в связи с пандемией все праздничные мероприятия могут быть отменены или перенесены. Эта дата связана с годовщиной восстания против французских войск 2 мая 1808 года. Ранее французская армия во главе с Наполеоном захватила город, после чего в Мадриде вспыхнуло восстание. Оно было жестоко подавлено, но дата вошла в историю страны.
Исторические события 2 мая в мире
1563-й — Иван Федоров начал работу над «Апостолом» — первой датированной русской печатной книгой;
1703-й — в Москве лютеранский пастор Эрнст Глюк основал первую в России гимназию;
1910-й — первый демонстрационный полет на аэроплане в Москве совершил Сергей Уточкин;
1922-й — состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан;
2011-й — спецслужбы США ликвидировали террориста Усаму бен Ладена;
2014-й — произошла трагедия в Одессе, от огня сторонников Евромайдана по Дому профсоюзов и пожара погибли 48 человек.
Что произошло 2 мая в Казахстане
2012-й — в канун празднования Дня Победы в Павлодаре поздравили с 95-летием участника финской, Второй мировой и японской войн Ханафию Аскарова;
2012-й — в Усть-Каменогорске установлена стела, посвященная 20-летию открытия первого в Казахстане Дома дружбы.
2013-й — состоялось первое заседание комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах.
Кто из мировых знаменитостей родился 2 мая
В 1729 году родилась Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская) — российская императрица (1762—1796);
в 1859 году родился Джером Клапка — английский писатель, автор известных юмористических произведений «Трое в лодке, не считая собаки», «Трое на четырех колесах», а также многочисленных рассказов;
в 1972 году родился Дуэйн Джонсон — американский киноактер («Мумия возвращается», «Геракл», «Форсаж»);
в 1975 году родился Дэвид Бекхэм — знаменитый британский футболист.
Кто родился 2 мая в Казахстане.
В 1912 году родилась Куляш Байсеитова — казахская оперная певица, драматическая актриса, народная артистка СССР.
День смерти знаменитостей 2 мая
В 1519 году умер Леонардо да Винчи — итальянский художник, ученый, изобретатель, «универсальный» гений эпохи Возрождения;
в 1900 году умер Иван Айвазовский — знаменитый русский живописец-маринист;
в 1988 году умер Павел Кадочников — советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР («Подвиг разведчика» (1947), «Повесть о настоящем человеке» (1948), «Далеко от Москвы» (1950), «Укротительница тигров» (1954).
2 мая в православном календаре
О преподобном Иоанне Ветхопещернике (Палеолаврите), память которого отмечается в этот день, сохранились весьма немногочисленные сведения. Согласно одному из церковных текстов середины 16 века, Иоанн с детских лет стремился к иноческой жизни — «от младых ногтей божественою любовию уязвлен, и Богоу прилепився». Он оставил родные места и отправился в Палестину. Всю свою жизнь преподобный Иоанн провел в пустыне, в основанной преподобным Харитоном Древней (Ветхой) или Суккийской Лавре, где предавался аскетическим подвигам. Преподобный Иоанн закончил свои дни в монастыре, «добре свершив всякую добродетель».
День ангела 2 мая
Сегодня день ангела празднуют Антон, Виктор, Георгий, Димитрий, Иван и Семен.