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Глава горсовета оценил ситуацию с пробками в Минске и сказал, сколько светофоров в них стоять

Глава горсовета Цуран оценил пробки в Минске как «два светофора подождать».

Источник: Комсомольская правда

Председатель Минского горсовета депутатов Артем Цуран сказал телеканалу ОНТ, какая ситуацию с пробками в Минске и сказал, сколько светофоров в ней стоять.

— Мы сейчас увеличили количество личных автомобилей за последние 10 лет в 3 раза, уже подбираемся близко к миллиону машин, а на самом деле, это не пробки — два светофора подождать, — сказал Цуран.

По мнению главы Мингорсовета депутатов, за это надо поблагодарить архитекторов, которые проектировали Минск в период восстановления после Великой Отечественной войны и освобождения Беларуси 80 лет назад.