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Первый в новом году: в Омской крепости прошёл Гран-при по ММА

Победители в двух весовых категориях получили чеки на 50 тысяч рублей и право на бой в промоушне Shlemenko Fighting Championship.

Источник: Om1.ru

В первый день мая в Омской крепости открылся сезон смешанных единоборств на свежем воздухе. Гран-при по ММА от промоушна Александра Шлеменко SFC собрал внушительную армию болельщиков и порадовал их красивыми боями. А ещё, конечно же, прорекламировал масштабный турнир на G-Drive Арене, который состоится ровно через месяц, 1 июня. Атмосфера большого праздника смешанных единоборств — в нашем репортаже.

Праздничный день вышел довольно прохладным, что не помешало собрать на Омской крепости хорошую аудиторию. Для зрителей подготовили небольшую развлекательную программу. Так, у самого входа дети могли попробовать себя на надувном скалодроме.

А для тех, кто повзрослее, стоял аттракцион на силу удара под названием «Космический шторм». Довольно красиво, если учесть, что прозвище Александра Шлеменко — «Шторм».

Те же, кто не хотел стоять в очередях, отрабатывал борцовские приёмы самостоятельно.

Гран-при проходило по «олимпийской» системе (то есть на выбывание, начиная с четвертьфиналов) в двух весовых категориях: лёгкой (до 70 кг) и полусредней (до 74 кг). Сражаться было за что: победитель Гран-при традиционно получает не только денежный приз, но и право на бой в одном из турниров Shlemenko Fighting Championship.

В перерывах между боями можно было заметить красивых девушек с флагами промоушна. Они раздавали флаеры с анонсами ближайших турниров, проходящих под брендом Александра Шлеменко. Напомним о них и мы:

1 июня, G-Drive Арена — турнир SFC-10. В двух главных поединках вечера примут участие Александр Шлеменко и известный боец MMA Алексей Олейник; 12 июня — 2-й Гран-при по ММА от SFC в нынешнем году. Место проведения уточняется; 15—16 июня, Омский велотрек — всероссийские соревнования по ММА «Кубок Александра Шлеменко» для спортсменов 12−20 лет.

Кроме того, сегодня на SFC-10 стартовала продажа билетов.

Перед главным поединком дня состоялся рейтинговый бой вне зачёта: боец клуба «Аскен» Глеб Михалёв уверенно победил спортсмена школы «ШТОРМ» Расула Маматазимова единогласным решением судей.

Финал в лёгком весе продлился чуть больше половины первого раунда: Владимир Зызин взял на удушающий приём Магомедали Тагирова и завоевал путёвку в промоушн SFC. В этом противостоянии оба спортсмена представляли школу «ШТОРМ» Александра Шлеменко.

Атмосферу празднику в битве диджеев задали Ole DJ и DJ OMII. Выступил и дуэт DA Project: их часто можно встретить на играх омского «Авангарда».

Наиболее зрелищным оказался финальный поединок в полусреднем весе. Профессиональный боец из Омска Александр Зырянов одержал уже четвёртую победу в турнирах Гран-при от SFC. На этот раз в решающей схватке при внушительной поддержке болельщиков он одолел в трёх раундах Данила Таратулу.

«Дорогие друзья! Спасибо, что приходите и поддерживаете, молодым бойцам это очень надо. Это нужно и нам, чтобы мы были здоровыми, трезвыми. Ждём вас 1 июня на G-Drive Арене: поверьте мне, будет реально жёсткое событие. Всем спасибо, всех бойцов поздравляю с прекрасными боями и увидимся на следующем мероприятии!», — сказал после финального поединка Александр Шлеменко.

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