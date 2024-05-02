Первый в новом году: в Омской крепости прошёл Гран-при по ММА

«Дорогие друзья! Спасибо, что приходите и поддерживаете, молодым бойцам это очень надо. Это нужно и нам, чтобы мы были здоровыми, трезвыми. Ждём вас 1 июня на G-Drive Арене: поверьте мне, будет реально жёсткое событие. Всем спасибо, всех бойцов поздравляю с прекрасными боями и увидимся на следующем мероприятии!», — сказал после финального поединка Александр Шлеменко.