Волгоградцы стали зрителями большого юбилейного концерта Александры Пахмутовой

«Мы счастливы побывать на таком невероятном по энергетике концерте, — признается многодетная семья Житаевых, представляющая организацию “Волонтеры культуры”. — Александра Николаевна — невероятная по масштабу личность. Легенда и гордость нашей Волгоградской области. Невероятно осознавать, что она лично дружила с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Это действительно целая эпоха, она застала очень многих выдающихся людей и сама является легендарной личностью. И для нас огромная честь быть здесь, встречать ее, видеть вживую, наблюдать, как она отдает себя людям, ведь это очень душевный человек».