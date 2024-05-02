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Волгоградцы стали зрителями большого юбилейного концерта Александры Пахмутовой

Главным культурным событием года назвали жители Волгоградской области концерт нашей легендарной землячки, уроженки Сталинграда, прославленного композитора Александры Пахмутовой. Он состоялся 1 мая в Центральном концертном зале Волгограда и дал старт всероссийскому празднованию юбилея Александры Николаевны, которой в 2024 году исполняется 95 лет.

Источник: администрация Волгоградской области

Александра Пахмутова выступила с концертом в родном Волгограде. В программе — десятки всенародно любимых песен, которыми она навсегда вписала собственное имя в историю нашей страны. «Нежность», «Хорошие девчата», «Как молоды мы были», «Надежда», «Горячий снег», «Поклонимся великим тем годам» — сегодня эти легендарные композиции знакомы каждому жителю нашей многонациональной страны. У волгоградцев отношение к творчеству Пахмутовой особое. Об этом рассказали зрители концерта.

«Александра Николаевна Пахмутова — это человек-эпоха, достояние нашей родины, гордость всей Волгоградской области, — говорит председатель совета ветеранов Среднеахтубинского района Ольга Тимонина. — Вся жизнь прошла под песни Александры Пахмутовой — это и освоение БАМа, и достижения в спорте, и многое другое. Поэтому концерт — это культурное событие всего года. Надеемся, что приезд в город детства, в Волгоград, напитает Александру Николаевну той любовью, которую мы все чувствуем к ней, даст ей силы в творчестве, в жизни».

«Мы счастливы побывать на таком невероятном по энергетике концерте, — признается многодетная семья Житаевых, представляющая организацию “Волонтеры культуры”. — Александра Николаевна — невероятная по масштабу личность. Легенда и гордость нашей Волгоградской области. Невероятно осознавать, что она лично дружила с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Это действительно целая эпоха, она застала очень многих выдающихся людей и сама является легендарной личностью. И для нас огромная честь быть здесь, встречать ее, видеть вживую, наблюдать, как она отдает себя людям, ведь это очень душевный человек».

Представители организации «Волонтеры культуры» помогают в организации проектов, направленных на сохранение культурного наследия народов России. Оказывали помощь они и в организации мероприятий визита Александры Пахмутовой на ее малую родину.

Напомним, наша прославленная землячка прибыла в Волгоград 29 апреля. На вокзале Вoлгоград-1 ее тепло встречали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, воспитанники ансамбля «Улыбка», кадеты, юнармейцы.

«Когда мы встречали Александру Николаевну на вокзале 29 апреля, у нас мурашки бежали по коже от грандиозности происходящего, мы лично это все видели: кадеты, оркестр, сирень — это было чудесно», — делятся впечатлениями Житаевы.

«Я попала на концерт Александры Пахмутовой как один из волонтеров. Мне было интересно увидеть и услышать вживую ее песни, на которых я выросла», — говорит жительница Калачевского района Волгоградской области Александра Петухова.

«Александра Николаевна — это тот человек, с которым, можно сказать, прошло мое детство. Ее песни — это то, с чем мы шагаем по жизни», — признается жительница Котовского района, студентка Волгоградского института искусств и культуры Лидия Алешникова.

Песни Александры Пахмутовой созданы в советское время, но любимы сегодня не меньше, чем десятилетия назад.

«Особая гордость за свой город, за свой Кировский район, в котором родилась Александра Николаевна. Это человек-глыба, на творчестве которого выросло несколько поколений, — поделился командир штурмового отряда “Бессмертный Сталинград”, председатель ассоциации ветеранов СВО Волгоградской области Игорь Воробьев. — Моя самая любимая песня — это “Песня о тревожной молодости”. Под эту песню наш штурмовой отряд “Бессмертный Сталинград” уходил на СВО, она стала гимном нашего подразделения: “Пока глядеть я умею, пока я дышать умею, я буду идти вперед!”.

«Нам есть на кого равняться», — признаются волгоградцы. И добавляют, что поддерживают инициативы губернатора региона Андрея Бочарова о создании в Волгограде постоянной музейной экспозиции, об учреждении ежегодной региональной премии и стипендии Пахмутовой. Кроме того, планируется ежегодно проводить в Волгоградской области музыкальный фестиваль ее имени и назвать в честь композитора новый культурно-образовательный центр.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров на концерте 1 мая вручил Александре Пахмутовой знак почетного гражданина Волгоградской области.

музыка