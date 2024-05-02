Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный ливень накроет столицу ДФО — дата, время

В этот день температура воздуха опустится на 3−5 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 69% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Freepik

Мощный ливень накроет столицу ДФО. На метеорологическом портале Gismeteo синоптики дали точные дату и время удара.

По данным погодного сайта, сильный ливень придет во Владивосток во вторник, 7 мая. За сутки выпадет более 16 мм осадков. В этот день температура воздуха опустится на 3−5 градусов и столбики термометров покажут +11 градусов.

Также синоптики указали на точное время удара. По данным, осадки начнутся еще 6 мая ближе к вечеру, затем будут лить всю ночь 7 мая и до ночи следующего дня. Однако ближе к 19:00 дождь начнет уменьшаться.

Приморцев просят отслеживать актуальные прогнозы погоды и быть в курсе погодной обстановки.