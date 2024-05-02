Мощный ливень накроет столицу ДФО — дата, время

Мощный ливень накроет столицу ДФО. На метеорологическом портале Gismeteo синоптики дали точные дату и время удара.
По данным погодного сайта, сильный ливень придет во Владивосток во вторник, 7 мая. За сутки выпадет более 16 мм осадков. В этот день температура воздуха опустится на 3−5 градусов и столбики термометров покажут +11 градусов.
Также синоптики указали на точное время удара. По данным, осадки начнутся еще 6 мая ближе к вечеру, затем будут лить всю ночь 7 мая и до ночи следующего дня. Однако ближе к 19:00 дождь начнет уменьшаться.
Приморцев просят отслеживать актуальные прогнозы погоды и быть в курсе погодной обстановки.