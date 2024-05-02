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Ветер и холод: погода в Крыму на 2 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. Погода в Крыму будет определяться южной периферией Скандинавского антициклона. Сохранится ветренная погода, без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 86% 757 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, на южном побережье до +15; днем +20…+25, в горах +14…+19», — уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12, днем +21…+23.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19…+21.

В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории переменная облачность. Без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13…15, днем потеплеет до +22.

На территории полуострова действует штормовое предупреждение.