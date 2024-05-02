Жару до плюс 30 и возврат холодов предсказали синоптики на май в Приморье

Май в Приморье переменчив, в этом месяце возможна и летняя жара до плюс 30 градусов, и возвращение холодов, сообщили в Telegram-канале Примгидромета.
Также может установиться солнечная погода с суховеями, вероятны туманы, кратковременные или обложные дожди, грозы.
По многолетним данным средняя температура в Приморье в мае достигает плюс 9−12 градусов, а на восточном побережье — до плюс 5−8 градусов. На распределение дневных температур влияет Сихотэ-Алиньский хребет. На восточных склонах и вершинах днём бывает от плюс 8 до плюс 14 градусов, а на западных склонах и в долине Арсеньевки возможно потепление до плюс 18−20 градусов.
Также тепло в мае бывает и в Приханкайской равнине, где погоду формирует озеро Ханка. На побережье его температура достигает плюс 18 градусов, а в посёлке Хороль — свыше 19 градусов тепла.
Синоптики отметили, что экстремально высокие температуры в мае за последние 20 лет регистрировали в 1991-м, 1998-м, 2009 годах. Самым холодным оказался май 2005 года. Кроме того, примерно 1−3 раза в 10 лет случается майский мокрый снег.
Погоду в Приморье в мае 2024 года заранее можно предсказать с точностью 60−70%, это консультативный прогноз. По нему ожидается 10−13 градусов тепла, на восточном побережье — плюс 5−9 градусов. Осадки прогнозируют в пределах среднего многолетнего количества, а у побережья — выше него.