Жару до плюс 30 и возврат холодов предсказали синоптики на май в Приморье

По многолетним данным средняя температура в Приморье в мае достигает плюс 9−12 градусов, а на восточном побережье — до плюс 5−8 градусов. На распределение дневных температур влияет Сихотэ-Алиньский хребет. На восточных склонах и вершинах днём бывает от плюс 8 до плюс 14 градусов, а на западных склонах и в долине Арсеньевки возможно потепление до плюс 18−20 градусов.