Что можно и нельзя делать в день Ивана Воина 2 мая, который называют Ветхопещерник

Православная церковь 2 мая вспоминает святого Иоанна Ветхопещерника и Иоанна Воина. В народе празднуют день Ивана Воина, или Ветхопещерника. Считается, если помолиться святому, то можно быстро отыскать как вора, так и пропажу.
Что нельзя делать 2 мая
Беременным женщинам запрещено в указанный день одалживать свои вещи. Считается, что вместе с ними можно отдать силы и энергию. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Нельзя 2 мая ходить в баню, сауну, бассейн. Предки верили, что если запрета ослушаться, то можно забрать себе все проблемы. Не рекомендуется много и тяжело работать, так как в жизни может начаться период неприятных хлопот.
Что можно делать 2 мая
По традиции, 2 мая было принято печь пирожки с разными начинками. Так, чем разнообразнее окажутся начинки, тем богаче будет урожай. А еще на земле расстилали сотканный холст и на него выкладывали выпечку. Это делалось для того, чтобы задобрить весну.
Согласно приметам, теплая погода 2 мая предупреждает про похолодание в конце месяца. Вместе с тем золотая заря предвещает хорошую погоду. В том случае, если береза распустилась быстрее за клен и ольху, то ждали засушливого лета.