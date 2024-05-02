Что можно и нельзя делать в день Ивана Воина 2 мая, который называют Ветхопещерник

Беременным женщинам запрещено в указанный день одалживать свои вещи. Считается, что вместе с ними можно отдать силы и энергию. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Нельзя 2 мая ходить в баню, сауну, бассейн. Предки верили, что если запрета ослушаться, то можно забрать себе все проблемы. Не рекомендуется много и тяжело работать, так как в жизни может начаться период неприятных хлопот.