Факт рождения жителя Казахстана спустя 25 лет установил суд

В суде были опрошены свидетели — родные Н. Они подтвердили, что Н. является их родным братом, который родился в селе Бирлик Шардаринского района на тот момент Южно-Казахстанской области, там же они вместе проживали. Но после смерти отца уехали с матерью в Таджикистан, а их брат Н. из-за отсутствия документов остался в Казахстане.