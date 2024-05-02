Российский флаг станет обязательным для автомобильных номерных знаков

Дубликаты номеров не подорожают из-за поправок к ГОСТу, заверил «Ъ» председатель Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александр Тузов. Он утверждает, что входная стоимость за пленку с флагом или без флага одинаковая. При этом компании хотели вместе с поправкой про флаг внести дополнительные уточнения в ГОСТ; по данным «Ъ», они направляли свои предложения в НЦ БДД. К примеру, одна из компаний предложила ввести в стандарт номера для электромобилей и электросамокатов, но разработчики ГОСТа ответили, что для этого нет правовых оснований. Минтранс, напомним, готовит закон, который обяжет граждан регистрировать личные средства индивидуальной мобильности, но пока не решено, введут ли для них номера. Бизнес также предложил наносить на ГРЗ дополнительную защиту от подделок. «Защитный комплекс заготовки регистрационного знака не менялся с 1994 года, степень защиты номерных знаков в России находится на уровне середины 90-х годов», — пояснил «Ъ» Александр Тузов. Эта инициатива, по данным «Ъ», будет прорабатываться МВД отдельно, но уже, видимо, в другом пакете поправок.