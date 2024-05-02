Штормовое предупреждение объявили 2 мая в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области днем 2 мая будет до +5…+10 градусов. Ветер юго-западный ночью 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, а днем — 9−14 местами порывы ветра будут достигать до 21 метра в секунду.