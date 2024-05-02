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Штормовое предупреждение объявили 2 мая в Новосибирской области

Порывы ветра будут достигать до 21 метра в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +22° 3 м/с 69% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области 2 мая объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Такие смс-сообщения начали приходить местным жителям на телефоны.

«Ожидается дождь, местами порывы ветра до 21 м/с в Новосибирской области днем 2 мая. Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области днем 2 мая будет до +5…+10 градусов. Ветер юго-западный ночью 4−9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду, а днем — 9−14 местами порывы ветра будут достигать до 21 метра в секунду.

Также ожидается переменная облачность, местами ночью будет мокрый снег, а днем — небольшие, местами умеренные дожди.