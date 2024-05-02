Часть Владивостока и Артема останется без воды в начале мая — адреса и даты

В начале мая во Владивостоке и Артеме пройдут отключения холодной воды, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примводоканал.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, во Владивостоке вода будет отсутствовать в четверг, 2 мая, с 9.00 до 18.00 по причине проведения планового ремонта по следующим адресам:
Казанская 1,5,7; Стрельникова 3,3А, Б, В, 4,4/6,5,5А, 7,9,8,10,10А, 12,6,6А; Крыгина 3.
Также водоснабжение будет нарушено и в Артеме — 7 мая с 8.00 до 20.00 из-за плановых ремонтных работ. Холодной воды не будет в домах по следующим адресам:
ул. Черноморская 10,12,12а, 14,16,18,20
ул. Ленина 11/4.