Пять зданий для съемок фильмов ужасов нашли в Новосибирской области

В Новосибирской области нашли несколько зданий, в которых можно снимать фильмы-ужасы. Архитектурный проект «Готика в России» опубликовал каталог, в котором около двух тысяч построек с готическими чертами.

На первом месте среди региональных готических достопримечательностей оказался Бугринский солодовенный завод, расположенный на левом берегу в Новосибирске. По словам экспертов, это одно из самых старых зданий левобережья. Завод был построен в 1907—1909 годах.

На втором месте оказалось Андреевского училища, расположенное на улице Сибирская, 54 в Новосибирске. Здание было построено в 1909—1912 годы, архитектор — Андрей Крячков.

На третьем месте списка мест для съемок фильмов-ужасов расположилась бывшая католическая церковь Каинска (Куйбышева) в Новосибирской области. Католики в этой местности были ссыльными или добровольными переселенцами. Построили католическую церковь в 1906 году, а освятили — в 1908 году. Согласно данным дореволюционной переписи, приход церкви был около 2800 душ.