Пять зданий для съемок фильмов ужасов нашли в Новосибирской области

В Новосибирской области нашли несколько зданий, в которых можно снимать фильмы-ужасы. Архитектурный проект «Готика в России» опубликовал каталог, в котором около двух тысяч построек с готическими чертами.
На первом месте среди региональных готических достопримечательностей оказался Бугринский солодовенный завод, расположенный на левом берегу в Новосибирске. По словам экспертов, это одно из самых старых зданий левобережья. Завод был построен в 1907—1909 годах.
На втором месте оказалось Андреевского училища, расположенное на улице Сибирская, 54 в Новосибирске. Здание было построено в 1909—1912 годы, архитектор — Андрей Крячков.
На четвертом месте — католическая церковь Св. Казимира в Новосибирске. Здание было построено в 1905—1909 годы, а 12 мая был освящен костел. В начале 30-х годов прошлого столетия костел был закрыт и отдан под склады.
По некоторым данным, здание было разрушено в середине 1960-х годов, когда началось строительство ЦУМа.
И на пятом месте — здание пивоваренного завода «Братья Елинек». По некоторым данным, завод начал свою работу весной 1907 года. Также предположительно он располагался на улице Фабричная в Новосибирске.