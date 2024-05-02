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Пять зданий для съемок фильмов ужасов нашли в Новосибирской области

Архитектурный проект «Готика в России» опубликовал каталог, в котором около двух тысяч построек с готическими чертами.

Источник: Готика в России

В Новосибирской области нашли несколько зданий, в которых можно снимать фильмы-ужасы. Архитектурный проект «Готика в России» опубликовал каталог, в котором около двух тысяч построек с готическими чертами.

На первом месте среди региональных готических достопримечательностей оказался Бугринский солодовенный завод, расположенный на левом берегу в Новосибирске. По словам экспертов, это одно из самых старых зданий левобережья. Завод был построен в 1907—1909 годах.

На втором месте оказалось Андреевского училища, расположенное на улице Сибирская, 54 в Новосибирске. Здание было построено в 1909—1912 годы, архитектор — Андрей Крячков.

На третьем месте списка мест для съемок фильмов-ужасов расположилась бывшая католическая церковь Каинска (Куйбышева) в Новосибирской области. Католики в этой местности были ссыльными или добровольными переселенцами. Построили католическую церковь в 1906 году, а освятили — в 1908 году. Согласно данным дореволюционной переписи, приход церкви был около 2800 душ.

На четвертом месте — католическая церковь Св. Казимира в Новосибирске. Здание было построено в 1905—1909 годы, а 12 мая был освящен костел. В начале 30-х годов прошлого столетия костел был закрыт и отдан под склады.

По некоторым данным, здание было разрушено в середине 1960-х годов, когда началось строительство ЦУМа.

И на пятом месте — здание пивоваренного завода «Братья Елинек». По некоторым данным, завод начал свою работу весной 1907 года. Также предположительно он располагался на улице Фабричная в Новосибирске.

кино
архитектура