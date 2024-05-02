Жара и дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 2 мая

В первый рабочий день мая погода в Хабаровском крае будет неустойчивой. Несмотря на высокий температурный фон, практически во всех центральных и южных районах пройдут дожди, а также будет дуть порывистый ветер. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +21…+23 градуса, к ночи похолодает до +4…+6 градусов. Днём без существенных осадков, к вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +19…+21 градус. Прольётся кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 9−14 м/с.
В Советской Гавани днём +17…+19 градусов. Без существенных осадков. Ветер южный, 7−12 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +7…+9 градусов. Кратковременный дождь. Ветер восточный, 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с.
В Охотске днём +3…+5 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8−13 м/с.