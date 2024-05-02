Жара и дожди: какая погода будет в Хабаровском крае 2 мая

В первый рабочий день мая погода в Хабаровском крае будет неустойчивой. Несмотря на высокий температурный фон, практически во всех центральных и южных районах пройдут дожди, а также будет дуть порывистый ветер. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.