Мечтала о России: история нигерийской студентки в Хабаровске

Однако есть и негативный момент… По словам студентки, с горожанами отношения у неё не складываются. Всего один раз с ней решили познакомиться. Это были парень и девушка, с которыми она встретилась в одном из хабаровских храмов. Но в основном люди относятся к ней настороженно и стараются обходить стороной. Ещё бывает, что пытаются без спроса сфотографировать, думая, что Эстер не заметит. Но она замечает. При этом в Нигерии такое недопустимо — снимать человека без его разрешения является очень плохим тоном.