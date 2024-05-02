Мечтала о России: история нигерийской студентки в Хабаровске

Хабаровск сегодня богат представителями самых разных национальностей, однако что мы знаем о людях, которые явно контрастируют на фоне коренных жителей нашего города? В большинстве своем это студенты. Только в Тихоокеанском госуниверситете учатся порядка тысячи ребят из Китая, Конго, Гвинеи, ЦАР, Мали, Малави, Северной и Южной Кореи, Индонезии, Афганистана и ряда других стран, о которых россияне, вероятно, даже и не слышали. Как они попадают в столь далёкое далеко, мы попросили рассказать уроженку Нигерии Эстер Экпо.
Быстрое погружение.
Сложился стереотип, что африканские страны глубоко отсталые и жизнь там, мягко говоря, нелегкая. Но это далеко не так. Например, Нигерия сегодня превосходит по своему развитию многие страны жаркого континента. Кроме того, Нигерию и Россию связывают давние дипломатические и экономические отношения. Более того, в эту страну часто едут работать даже из России. А вот с образованием там складывается не очень хорошо, поэтому те, кто имеет такую возможность, стараются получить диплом за границей. В их числе и Эстер.
Как призналась сама Эстер, в ней нет ничего особенного. Она родилась в обычной семье: папа —инженер, мама — муниципальная служащая. В Хабаровск Эстер приехала в прошлом году поздней осенью, чтобы выучить русский язык на подготовительном факультете. В ТОГУ учится на бюджете — это стало возможным благодаря гранту, который разыграло российское посольство у неё на родине. Нашему корреспонденту студентка призналась, что с самого детства мечтала хотя бы побывать в России. Как только она узнала, что открыт очередной конкурс на учёбу здесь, то не задумываясь подала документы.
— Кроме моей мечты о России был ещё один момент. Многие люди для изучения иностранных языков выбирают популярные города, но это не всегда хорошо. Такие места как Хабаровск позволяют реже пересекаться с теми, кто является носителями английского языка. Поэтому ты быстрее погружаешься в местную культуру и эффективнее учишься. Так что это тоже было для меня важно, — говорит студентка.
Выжить можно везде.
Первая эмоция с трапа самолета? «Конечно же, это был снег! Я никогда не видела его раньше!» — с восторгом рассказывает Эстер. Вы, наверное, думаете, что девушку из жаркой страны напугал сильный мороз, но это не так. Эстер говорит, что поначалу ей действительно было очень холодно, но к климату она привыкла быстро. Шутит, что африканцы могут выжить везде, и Хабаровск не самое суровое место.
Хотя в Хабаровске она прожила относительно недолго, но уже успела сделать ряд наблюдений. Первое, на что она обратила внимание, — это архитектура. Она тут намного более выразительная, чем в Нигерии. Особенно сильно её впечатлил храм Серафима Саровского в парке «Северный» недалеко от университета.
Амур — это вообще отдельная тема. Река восхищает и пугает одновременно! Недавно она пошла прогуляться по набережной с одногруппниками и, сама того не замечая, вышла на лёд. «Само ощущение было для меня очень пугающим и волнительным — я боялась, что провалюсь в ледяную воду, поэтому быстро вернулась на берег», — делится впечатлениями Эстер. Оценивая русских людей, она отметила, что мы очень быстро говорим, — без хорошего знания языка понять речь сложно.
— Ещё я видела, как вы купаетесь в ледяной воде на один из праздников, — я даже представить себе такого не могла! Это же безумие! Я никогда бы на такое не решилась! — рассказывает в ходе беседы Эстер.
Однако есть и негативный момент… По словам студентки, с горожанами отношения у неё не складываются. Всего один раз с ней решили познакомиться. Это были парень и девушка, с которыми она встретилась в одном из хабаровских храмов. Но в основном люди относятся к ней настороженно и стараются обходить стороной. Ещё бывает, что пытаются без спроса сфотографировать, думая, что Эстер не заметит. Но она замечает. При этом в Нигерии такое недопустимо — снимать человека без его разрешения является очень плохим тоном.
Борщ? Странно…
Непривычным было ещё то, что Рождество в России отмечается 7 января, а не 25 декабря как это принято в Нигерии. При этом её впечатлил размах, с которым отмечается Новый год. Кстати, на мероприятии для иностранных студентов Эстер досталась роль Снегурочки.
Продолжая тему культурных традиций, африканка сказала, что больше всего ей понравились русские народные танцы. А вот что по-настоящему роднит наши две страны — это семейные ценности. В Нигерии считается, что человек счастлив и благополучен только тогда, когда находится в семье, а материальные блага на это и вовсе не влияют..
А вот от традиционной русской кухни девушка осталась не в восторге. Очень долго не решалась попробовать. Начать решила с классики — с борща. Оказалось, что он очень сильно похож на традиционный в Нигерии «перечный суп». Его готовят на основе мяса, птицы, рыбы или морепродуктов. В зависимости от региона туда добавляются томаты, лук или чеснок, однако обязательным является использование острого перца. Попробовала она ещё несколько блюд — и решила, что русская кухня странная…
Когда наступит лето.
А вот систему образования в России Эстер считает лучшей, чем у нее на Родине. В Нигерии есть свой Единый государственный экзамен, по результатам которого, как и у нас, можно поступить в высшее учебное заведение. Система образования организована по принципу «6−3−3−4», это означает, что сначала дети 6 лет получают начальное обязательное обучение, затем 3 года — среднее, еще 3 года — среднее высшее образование, затем следует университет — там обычно учатся 4 года.
Процесс поступления особых сложностей не вызывает, благодаря как раз таки единому итоговому школьному экзамену. Только вот получить диплом за счёт государства не получится — учиться можно только на платной основе, что далеко не всем по карману — особенно это касается частных университетов. Что касается учебного процесса, то в Нигерии каждому студенту в отдельности уделяется мало времени.
В ТОГУ же преподаватели стараются работать так, чтобы материал усвоил каждый. Там также обеспечивают максимум комфорта для иностранных учащихся — их даже селят в общежитие вместе, чтобы минимизировать стресс. Кроме того, в вузе их максимально знакомят с культурными традициями России — на месте сидеть не приходится, различные активности происходят постоянно.
— Самое важное для меня сейчас — это знание русского языка. В первую очередь оно понадобится для дальнейшего получения образования в России. Но возможно, я останусь тут жить, — всё зависит от того, что преподнесёт мне жизнь. Я уже говорила, эта страна была моей давней мечтой, но приехав сюда, я влюбилась в неё ещё больше. А насчёт карьеры — я бы очень хотела стать педиатром. Но пока моя цель намного более близкая — я с нетерпением жду лета, — улыбается Эстер.